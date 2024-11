In Liguria ci sono stati quantitativi di pioggia anche superiori a quelli del disastro di Valencia

Quantitativi di precipitazioni analoghi a quelle che nei giorni scorsi hanno stravolto Valencia, possono verificarsi anche in Liguria. È quanto emerge dalla comparazione fatta da Arpal fra lo storico dei dati della nostra regione e quelli registrati dai pluviometri spagnoli nell’infausta giornata del 29 ottobre che ha causato oltre 200 vittime e danni incalcolabili. Grazie ai valori messi a disposizione dall’Aemet (Agenzia statale spagnola di meteorologia) Arpal ha infatti riscontrati come quantità analoghe si siano già verificate a Genova, nel 1970, e a Rossiglione nel 2021 quando sono state misurate cumulate sulle 12 e sulle 24 ore maggiori.

“L’intensità oraria e sub-oraria è stata sostanzialmente analoga – spiega l’agenzia ligure – con piccoli margini “a favore” (per quanto possa essere un favore questo tipo di primato) di una o dell’altra zona; la persistenza dell’intensità fra le tre e le sei ore è stata di circa il 20% maggiore in Spagna. Soprattutto la stazionarietà dell’autorigenerante fra la seconda e la terza ora è stato uno degli elementi che ha contribuito a rendere devastante l’alluvione spagnola. I temporali forti, organizzati e stazionari (autorigeneranti, spesso a forma di V), per il nostro territorio, sono l’evento meteo più pericoloso, e possono essere accompagnati anche da fulmini, grandine di grosse dimensioni e raffiche di vento”.

Arpal evidenzia inoltre come ”l’alluvione di Genova 2014 è stata causato da un evento molto particolare, localizzato e di “breve” durata, compreso nello scenario di allerta arancione per temporali che, nei fatti, è nata in Italia dopo questo episodio. Allerta arancione per temporali – il massimo grado di allerta per questo tipo di evento – non vuol dire automaticamente “deve verificarsi un’alluvione”; vuol dire che è prevedibile un’alta probabilità di “ingredienti opportunamente combinati” che potrebbero innescare precipitazioni molto intense e prolungate. Se poi queste precipitazioni sono anche stazionarie e sulla terraferma, allora sì, è molto probabile che possa verificarsi un’alluvione. L’atmosfera è intrinsecamente caotica e “dà il meglio di sé”, sotto forma di combinazioni rarissime da far accadere proprio in occasione degli eventi più intensi. In queste situazioni estreme un’ottima previsione ha un’approssimazione nell’ordine del centinaio di chilometri e di circa sei ore. Per illudersi di avere dettagli più precisi in queste occasioni, magari già dal giorno prima, rivolgersi direttamente alla stregoneria, perché la scienza non ci potrà arrivare mai”.

