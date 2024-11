Krollis aggredito dal tecnico della Triestina a bordo campo per un’espulsione

Pep Clotet mette alla porta l’attaccante Raimonds Krollis nella maniera meno edificante possibile, strattonandolo violentemente per il bavero a bordo campo dopo che questi si era fatto espellere nel primo tempo della partita tra Triestina e Giana Erminio. Al minuto 33 l’episodio che ha fatto perdere le staffe al tecnico spagnolo degli alabardati. Il lituano compie un fallo di reazione sul difensore Ferri dopo una serie di reciproche trattenute, l’arbitro lo vede e gli rifila un rosso diretto.

Mentre si avvia negli spogliatoi, Krollis viene richiamato e raggiunto a bordo campo dal suo allenatore che lo afferra per il colletto della maglia e lo scuote prima di spingerlo via e allontanarsi. Il 23enne calciatore accoglie le attenzioni a capo chino, senza minimamente accennare a una reazione questa volta. La Triestina gioca un’ora in dieci uomini e capitola beffardamente all’87° dopo essersi difesa strenuamente.

