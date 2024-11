Loano, il 14 novembre al Falcone l’inaugurazione del “Murales della Gentilezza” e della “Cassetta Rossa”

Loano. Giovedì 14 novembre alle 10 presso l’istituto Falcone di Loano si terrà l’inaugurazione del “Murales della Gentilezza” e della “Cassetta Rossa”, due progetti di educazione alla legalità e contrasto al fenomeno della violenza sulle donne che vedono la collaborazione della Questura di Savona ed il patrocinio del Comune di Loano. All’inaugurazione saranno presenti, oltre alla dirigenza scolastica e al personale dell’istituto, i membri dell’amministrazione comunale, il questore di Savona Giuseppe Mariani ed i rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.

Alessia Ferrua e Barbara Ricaldone, le docenti del Falcone che hanno coordinato la realizzazione del “Murales della Gentilezza”, spiegano: “L’esperienza della realizzazione del murales ha rappresentato un’occasione unica per i nostri alunni di sviluppare competenze trasversali, dalla progettazione alla realizzazione artistica sperimentando diverse tecniche. Attraverso questo progetto, i ragazzi hanno imparato a lavorare in gruppo, a rispettare i tempi e a valorizzare il contributo di ciascuno: un processo creativo condiviso, i ragazzi hanno dimostrato una profonda consapevolezza del rispetto del luogo in cui vivono e delle persone che ci lavorano, trasformando una semplice parete bianca in un’opera d’arte che riflette la loro identità e i valori come ‘Educare al Rispetto’. L’opera, che gioca sul contrasto tra forme e colori, è un’autentica celebrazione della creatività e della collaborazione di tutti i partecipanti. Ogni pennellata è stata un passo verso la costruzione di un’identità collettiva, un’affermazione del principio di unione e comunione dei saperi”.

