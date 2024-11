Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco fa cinque su cinque in campionato: i biancocelesti vincono in casa del Telimar Palermo per 6-15 e consolidano il primo posto in classifica in coabitazione con il Brescia. Tre reti a testa per Hallock e Cannella.

» leggi tutto su www.levantenews.it