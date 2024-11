Paolo Nicolato chiama Krollis in nazionale dopo il gesto di Clotet

Raimonds Krollis lascia Trieste per rispondere alla chiamata della nazionale della Lettonia arrivata in extremis. Un gesto di riguardo del c.t. italiano Paolo Nicolato, che ha deciso di includere l’attaccante nella lista degli atleti che parteciperanno al ritiro dei prossimi giorni.

La chiamata di Krollis è più di un’implicita risposta a ciò che è successo ieri durante Triestina-Giana Erminio quando l’allenatore dei giuliani, lo spagnolo Pep Clotet, lo ha affrontato non solo a parole a bordo campo a seguito di un’espulsione. Gli alabardati sono ultimi in classifica nel girone A della serie C e vivono una crisi che in pratica dura da inizio stagione.

