Il Pisa strapazza la Sampdoria e resta in vetta alla Serie B, sempre davanti al Sassuolo vittorioso di misura in casa del Sudtirol. In attesa dello Spezia che domani sarà di scena a Castellammare dunque le due di testa tengono il passo. I toscani grazie al rotondo 3-0 sui bluerchiati (Lind, Tramoni, Angori) mentre i neroverdi tornano dall’Alto Adige con tre punti grazie alla rete di Laurientè. Negli altri due anticipi delle 15.00 riscatto del Modena che dopo l’esonero di Bisoli batte 2-0 la Carrarese al Braglia grazie a Cauz e Palumbo, beffa nel finale invece per il Brescia superato nel finale per 3-2 dal Cosenza di Alvini (Zilli, Mazzocchi e Lima Pontes; Bjarnason, Bianchi). Dopo il pareggio di ieri sera fra Frosinone e Palermo il programma prosegue ora con Mantova-Cremonese alle 17.15.

L’articolo Pisa e Sassuolo non rallentano, il Modena ritrova la vittoria proviene da Città della Spezia.

