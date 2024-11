Regione: torna l’ipotesi Caprioglio assessore, se Vaccarezza dice no alla Sanità pronto Nicolò

Liguria. Ventiquattro ore, 48 al massimo, per trovare la quadra sulla giunta regionale con alcuni elementi ancora da sistemare: la rappresentanza di Savona, quella di genere, e la scelta sulla Sanità. Non è ancora del tutto fuori dai giochi, e dipenderebbe solo da lui, Angelo Vaccarezza, consigliere regionale uscente e riconfermato in via Fieschi per l’ennesima volta forte degli oltre 2300 voti raccolti nella lista di Forza Italia nella sua circoscrizione.

Anche dopo il vertice di venerdì sera a Vaccarezza è stato fatto capire che, se lui lo volesse, l’assessorato sarebbe suo e una risposta affermativa permetterebbe di risolvere sia il nodo Savona e al contempo quello del peso che l’area moderata della coalizione rivendica in giunta.

