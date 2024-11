Rossiglione. Per il Savona contava solo vincere per potersi rialzare dalla sconfitta di settimana scorsa contro l’Old Boys Rensen e non perdere troppe distanze con le prime della classe. E così è stato: 2-0 alla Rossiglionese e prestazione positiva per gli uomini di mister Cola.

“Tosta allenare questo club, ho rivisto 4 volte la partita contro Old Boys. Con tanti in avanti anche contro le dirette concorrenti”, uno spezzone delle dichiarazioni del tecnico biancoblù a fine gara.

