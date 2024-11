Sestri: in un video l’uomo che prende per mano il bambino

Una telecamera ha ripreso l’uomo che a Sestri Levante, nel parco “Bruno Monti” di via Sara, ha preso nei giorni scorsi per mano un bambino, rilasciandolo appena la madre si è messa a urlare ed eclissandosi. L’uomo non è quello che si supponeva in un primo momento e comunque non ha commesso alcun reato. Si ignorano tuttavia le reali intenzioni di quel gesto che possono avere diverse interpretazioni. L’episodio tuttavia ha suscitato apprensione ed ha fatto crescere la sorveglianza di chi accompagna bambini nei parchi. Proseguono intanto le indagini per identificare l’uomo e sentire la sua versione.

