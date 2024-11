Sorpreso con cocaina e hashish nel garage, 37enne in manette: decisivo il fiuto del cane antidroga “Pepe”

Loano. I carabinieri della Stazione di Loano, in collaborazione con una squadra del Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova di Albenga intervenuta con un cane antidroga, nella prima mattinata di ieri hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 37enne marocchino, già noto alle Forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

L’operazione è maturata nel corso di un quotidiano servizio volto a prevenire e reprimere i reati nello specifico settore, fenomeno che costituisce da sempre motivo di grave allarme sociale.

