Street parade della città di sotto, a Genova il corteo pro Buridda: “rioccupata” via Bertani

Genova. Hanno camminato per le vie del centro di Genova, da Caricamento fino a via Bertani dove, simbolicamente, sono tornati a occupare la ex sede della facoltà di Economia, prima sede del centro sociale Buridda prima che venisse fatto sgomberare, ai tempi del sindaco Marco Doria.

Ed era proprio per difendere la realtà del Buridda, che dalla scorsa estate è stato scacciato anche dalla sede dell’ex Magistero (dove l’Università vuole realizzare uno studentato), che nel pomeriggio di questo sabato 9 novembre è andata in scena la street parade della “città di sotto”, una manifestazione che ha visto insieme diversi collettivi e centri sociali cittadini.

» leggi tutto su www.genova24.it