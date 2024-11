Trasporto pubblico, Cappiello: “Figoli si accorge solo oggi dello scempio in atto? Eviti di scrivere inutili lettere a Peracchini”

“Rimango basito che il Sindaco Loris Figoli, solo oggi si accorga dello scempio in atto nel trasporto pubblico locale, visto che sono mesi che il centro sinistra spezzino punta il dito contro questa vergogna, che ha provocato di recente disservizi per tutta la Val di Vara interrompendo un servizio pubblico essenziale – cosa senza precedenti storici, – una volta gli amministratori pubblici, mi permetto di dire, non avrebbero mai permesso tutto cio’. Comunque se ritiene tutto ciò grave, lo invito ad evitare di scrivere lettere inutili al Presidente Peracchini e magari, sollecitare nelle giuste sedi istituzionali il suo Presidente di Provincia nonché sodale di appartenenza politica”. Così Giacomo Cappiello di Futuro per Riccò, che prosegue: “Urlare di dolore, quando i buoi ormai sono scappati dalla stalla,serve solo a lavarsi la coscienza davanti ai cittadini ,secondo il consueto clichè di genuino vittimismo che da sempre contraddistingue la politica moderna, e viene meno della sostanza politica e della concretezza che servirebbe per dare le risposte che i cittadini della Valdivara meritano, anche quelli che non lo hanno mai votato. Ricordo in ultimo, a proposito del Tpl, che e’ proprio lui ad aver triplicato le tariffe dello scuolabus ai bimbi ( da 15 a 45 euro) ed è proprio lui che sta distruggendo un servizio scolastico di cui prima usufruivano molto più bambini. Evitiamo di perdere tempo scrivendo lettere e passiamo ai fatti difendendo davvero il territorio – cosa che non ha fatto, ad esempio, quando la politica di destra ha venduto l’indipendenza della nostra scuola accorpandola con Spezia”.

