Ubriaco, fa il panico al pronto soccorso del Galliera: 54enne arrestato

Genova. Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato pazienti e personale del pronto soccorso dell’ospedale Galliera e dopo essersi scagliato contro uno dei militari.

I fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti su richiesta degli infermieri e medici che lamentavano di non poter procedere alle loro mansioni: un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, minacciava il personale e i pazienti in sala d’attesa.

