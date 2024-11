A Genova il mercato immobiliare tiene: ecco i prezzi delle case quartiere per quartiere

Genova. Affitti in crescita e lieve contrazione nel numero delle compravendite con particolare e crescente interesse per i quartieri più vicini al centro città. Presenta luci ed ombre il panorama delineato dall’analisi dei dati dell’Osservatorio immobiliare curato dalla Fiaip per l’andamento del mercato relativo alla provincia di Genova e relativo al primo semestre del 2024.

Il primo dato importante è che il mercato immobiliare genovese conferma una sostanziale tenuta. Non si registrano gli aumenti evidenziati da molte altre città del Nord Italia ma neppure un “crollo” evidenziato da altre analisi.

