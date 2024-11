Al volante con un tasso alcolemico 6 volte superiore al consentito guida contromano per chilometri: denunciata dai carabinieri

Carcare. I carabinieri di Carcare sono riusciti a farla accostare con non poco sforzo, quasi bloccandogli la strada. Lei, una 47enne residente in Val Bormida, la sera scorsa aveva percorso la Sp29 tra Rocchetta di Cairo e Carcare sbandando vistosamente e procedendo contromano per lunghi tratti, mettendo a grave rischio l’incolumità di chi avesse la sfortuna d’incrociarla alla guida.

È stato proprio un automobilista che a malapena era riuscito a evitare la collisione frontale con l’auto condotta dalla donna a dare l’allarme. L’uomo ha fatto inversione di marcia, ha chiamato il NUE 112 e si è messo a seguire l’auto, aggiornando al telefono i carabinieri in tempo reale sul percorso della vettura. Dopo pochi minuti la donna è stata intercettata e fatta accostare a fatica a Carcare, all’altezza della Strada Casazza, da una pattuglia dei carabinieri.

