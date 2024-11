Ancora una fumata grigia in Regione, Bucci: “La giunta è fatta al 95%, chiudiamo tra una settimana”

Genova. Nuova giunta Bucci: doveva essere la serata decisiva, invece bisognerà aspettare. “Abbiamo fatto significativi passi avanti, siamo vicinissimi – dice il governatore alla fine del vertice durato oltre due ore con gli esponenti della maggioranza -. Ci vorrà ancora una riunione che non possiamo fare lunedì perché siamo tutti stra-impegnati, ma la faremo probabilmente tra giovedì e domenica e penso che dovremmo riuscire a chiudere“.

Seduti al tavolo gli stessi attori di venerdì scorso: Edoardo Rixi e Matteo Rosso per Lega e Fratelli d’Italia, Alberto Cirio in collegamento per Forza Italia, Ilaria Cavo per Noi Moderati, Umberto Calcagno per l’Udc e Claudio Scajola per i civici del Ponente. Per dirla con le parole di Bucci fuori microfono, “lo stato di avanzamento è al 95%“. Come a dire che siamo alle limature finali. “Siamo in dirittura d’arrivo, manca pochissimo. Sarà una bella giunta, una giunta tosta. Ovviamente ci saranno persone che hanno già fatto gli assessori, la ritengo una cosa positiva perché hanno già l’esperienza. Altre persone verranno da fuori, alcune anche dalla società civile”. Per avere solo sette nomine a disposizione, “penso che il collage verrà fuori bene”, commenta il sindaco-presidente.

