Assegnato all’Asd Millesimo Calcio il Premio al merito 2024 “Enrico II del Carretto”

Millesimo. Su proposta del Sindaco Francesco Garofano, la commissione giudicatrice, composta da membri della Giunta e del Consiglio Comunale e dalle Associazioni, sportive, culturali e di volontariato del Comune di Millesimo, ha accolto ed approvato unanimemente il conferimento del Premio “Enrico II° Del Carretto al merito di Millesimo” per l’anno 2024 all’A.S.D. Millesimo Calcio, Associazione Sportiva Dilettantistica, fondata a Millesimo nell’anno 2018 per raccogliere l’eredità sportiva e sociale della tradizione calcistica millesimese portata avanti nei sessant’anni precedenti dalla Polisportiva Millesimo (1958-2017).

“Nel suo stemma, l’A.S.D. Millesimo Calcio, non a caso riporta due elementi simbolici evidenti: il ponte medievale della “Gaietta” emblema del nostro borgo e la fenice, mitologico uccello, considerato in grado di controllare il fuoco e appunto di rinascere dalle proprie ceneri dopo la morte – spiega il sindaco – L’inizio dell’attività, non è dei più semplici, nel 2018 infatti, la prima squadra milita nel campionato di seconda categoria ligure e il settore giovanile, pressoché inesistente, conta appena una decina tra bambini e ragazzi. Nonostante le iniziali difficoltà, il sodalizio calcistico millesimese, allenato dal compianto mister Edy Amendola e caratterizzato da un nutrito ed affiatato gruppo di calciatori del luogo, nell’annata 2018/2019 conquista la vittoria del campionato, che consente la promozione in prima categoria”.

