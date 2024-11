Calcio/ Tre punti e primo successo in trasferta: ottima giornata per il Santa Maria del Taro

Dall’ASD Santa Maria del Taro

Il Santa torna alla vittoria! Prestazione impeccabile quella dei ragazzi di mister Asterini che portano a casa tre punti preziosissimi in ottica campionato e la prima vittoria in trasferta della stagione. Primo tempo molto equilibrato dove entrambe le squadre provano a studiarsi, Ulivi si vede annullare un gol nei primi minuti mentre Giannelli si fa trovare pronto sul finale di tempo su una conclusione a botta sicura dei padroni di casa. Nella ripresa la musica cambia e il Santa scende in campo con più cattiveria e voglia di fare il risultato. Dopo due minuti di gioco Ulivi trova il gol su una punizione messa dentro da Sivori mentre poco più tardi Brakollari raddoppia su corner. Il rigore di Sivori chiude definitivamente il match sul 3-0 e fa esultare i tifosi. Una bella prestazione arrivata in un momento delicato che serve per dare animo e motivazione. Alla prossima partita in casa contro il Borgo Rapallo!

