Candelari titolare, D’Angelo sceglie Di Serio con Pio. Assente Falcinelli per un lutto

Il posto mancante nel centrocampo dello Spezia per la sfida alla Juve Stabia è di Pietro Candelari. Con un Francesco Cassata appena rientrato (convocato, è regolarmente in panchina) e senza Filippo Bandinelli, tocca al giovane anconetano completare la mediana con Nagy e Salvatore Esposito, pronto ad una partita molto importante per lui anche a livello emotivo.

In avanti D’Angelo sceglie Pio con Di Serio, il bomber da trasferta, mentre in difesa ci sono tutti: Hristov al centro, Wisniewski a destra, Bertola a sinistra e Mateju scelto come quinto di destra, con Elia a sinistra. Assente in distinta Diego Falcinelli, a causa di un lutto familiare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com