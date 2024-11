“Cantiere Felettino tuttora fermo, vogliamo risposte”. I consiglieri Pd chiedono commissioni per tutti i soggetti interessati

Con un’interpellanza scritta depositata presso l’albo pretorio, i consiglieri comunali del Partito democratico chiedono che il progetto dell’ospedale del Felettino torni ad essere tema di discussione all’interno di una commissione apposita. Anzi di una serie di audizioni d’approfondimento. Nel mirino dei consiglieri Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Montefiori, Andrea Frau, Dino Falugiani, Piera Sommovigo e Viviana Cattani lo stato dell’arte della procedura di realizzazione ed i motivi del suo blocco. Primo firmatario del documento Marco Raffaelli che specifica la necessità, dopo un periodo di sostanziale fermo delle attività per le elezioni regionali, di non esaurire il tema in una sola seduta con la necessità di ascoltare i diversi soggetti interessati. A cominciare dall’ente verificatore del progetto esecutivo, ossia la società Rina Check per poi passare alla società aggiudicataria della gara per la realizzazione dell’opera, Guerrato spa, nonché la società, partecipata interamente dalla predetta e costituita per la costruzione dell’opera, ossia la Felettino Hospital Service.

Nell’’interpellanza si fa riferimento ai ritardi sull’avvio dei lavori che “sarebbe dovuto avvenire alla data del 28 Giugno 2023, con consegna – secondo le dichiarazioni della società vincitrice dell’appalto – dell’opera in data 24 Ottobre 2025”. Si citano poi le varie dichiarazioni da parte di Regione Liguria e del Comune della Spezia su possibili partenze di un cantiere che non sono mai realmente accadute fino all’ultima fase caratterizzata dallo stallo derivante dall’attesa del parere tecnico da parte di Rina, alle dichiarazioni del neo presidente di Regione Liguria che ha parlato di volersi avvalere di un commissario ad hoc. E, altro fatto considerato significativo dai consiglieri Pd, c’è la posizione espressa da “Ire, la stazione unica appaltante che, per conto della Regione, porta avanti l’appalto del nuovo ospedale” e “ha recentemente pubblicato un bando al fine di trovare un soggetto esterno che la affianchi e le fornisca assistenza e consulenza legale in merito all’esecuzione del contratto per la realizzazione dell’opera”. Il Pd chiede conto oltre alla stessa Ire anche a Regione Liguria nella persona dell’Assessore Regionale che diverrà competente in materia, secondo la ripartizione delle deleghe della costituenda giunta Bucci. Il tutto, chiariscono i consiglieri, rispettando la cronologia seguita nella richiesta. “Nonostante siano trascorsi ulteriori cinque mesi, ancora oggi nessuno si è insediata all’interno del cantiere del Felettino ed i lavori non sono ancora incominciati – si legge -. Dalle ultimissime notizie apparse sulla stampa sappiamo che l’ente verificatore Rina Check ha ulteriormente chiesto integrazioni alla Guerrato Spa, rispetto alle tavole progettuali presentate a fine settembre”.

