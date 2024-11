Chiavari: Lorenzo Osta, il pianista che vuole diventare direttore d’orchestra

Lorenzo Osta è un pianista trentatreenne originario di Genova ma chiavarese d’adozione, in quanto i suoi genitori vivono nella cittadina del Tigullio, dove lo stesso Lorenzo si trasferirà a breve. Di formazione classica, è entrato al Conservatorio Nicolò Paganini nel 2002 e si è diplomato nel 2012. In seguito ha continuato a studiare pianoforte, frequentando masterclass di perfezionamento e seguendo corsi specifici tenuti sempre al Conservatorio (dalle forme compositive, all’accompagnamento dei cantanti al pianoforte, da pedagogia musicale a canto corale e musica da camera). Dal 2016 al 2019 Osta insegna educazione musicale alle scuole medie e dal 2023 al 2024 insegna come socio collaboratore all’Accademia della Musica di Genova.

Come sei stato avviato allo studio del pianoforte? “Sui 4 anni, quando andavo all’asilo alla Scuola Medee a Genova, un’insegnante di pianoforte e violino mi fornì i primi rudimenti, poi continuai a suonare anche negli anni delle elementari come studente privato”.

