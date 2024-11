Frane a Calice, la Provincia: “Sette cantieri attivi e Comune costantemente informato sugli interventi”

”L’amministrazione provinciale sta garantendo, sin dal manifestarsi delle problematiche, un quotidiano intervento al fine della più rapida risoluzione, nei tempi tecnici necessari, delle emergenze in corso nel territorio di Calice al Cornoviglio sia lungo la strada SP8 che nella zona di Madrignano lungo la strada SP20”. Inizia così la replica di Via Vittorio Veneto alle posizioni espresse sull’attività dell’ente a fronte della situazione della zona del calicese, contenuta nelle note uscite in questi giorni, in particolare quella espressa ieri dalla sindaca Federica Pecunia: “L’amministrazione comunale di Calice è sempre stata costantemente informata della situazione in corso e di ogni passaggio tecnico, con contatti costanti con il sindaco e con gli uffici tecnici comunali, garantendo anche supporto ad attività di esclusiva competenza dello stesso Comune fornendo tecnici e dotazioni”. E ancora: “La trasmissione e l’aggiornamento delle informazioni sulle opere in corso è sempre stato garantito, specialmente per le attività inerenti la frana che grava sulla SP8, e l’ultimo contatto con l’amministrazione calicese è stato lo scorso venerdì. La frana che grava sulla SP8, un movimento franoso di grandi dimensioni, si trova lungo il versante della montagna sovrastante, a una quota distante oltre cento metri dalla sede stradale, in una zona boscata che non è di proprietà o di competenza dell’Ente provinciale, ovvero si tratta di un movimento franoso che non poteva essere sottoposto al controllo preventivo delle strutture della Provincia e che non riguarda lo stato dell’infrastruttura stradale, ma che provoca una caduta di massi e materiale roccioso sul sito stradale causando un oggettivo e grave pericolo per l’incolumità pubblica tale da rendere necessaria la chiusura della stessa strada sino alla messa in sicurezza del sito, a fronte della necessità di garantire una pronta risoluzione dell’emergenza, in coordinamento con la Regione Liguria e con il Comune di Calice, la Provincia della Spezia ha immediatamente garantito i necessari interventi in loco, assumendosi anche l’onere della messa in sicurezza dell’intero fronte di frana lungo tutto il versante montano interessato”. Prosegue la nota: “Con fondi regionali è stata immediatamente avviata una attività tecnica sul sito sovrastante la SP20 che ha previsto prima il necessario studio della complessa frana in corso, quindi la progettazione dell’intervento risolutivo, l’assegnazione delle opere alla ditta incaricata e l’inizio delle opere in loco, il tutto in poche settimane dall’evento e con tempi tecnici ridotti al minimo possibile, questo sempre relazionandosi con l’ente locale, con il Sindaco e l’Ufficio tecnico comunale per tutti gli atti o le pratiche concorrenti necessarie. Lo scorso luglio sono iniziate le complesse opere di messa in sicurezza dell’intero versante che ancora oggi presenta criticità tali da impedire la fruizione della strada SP8, i lavori procedono regolari e nei tempi prefissati, nella contingenza sono in corso di installazione le barriere e le infrastrutture di protezione”.

Infine “l’Amministrazione provinciale nella zona di Calice e lungo le reti viarie che interessano direttamente la popolazione residente è costantemente presente per la messa in sicurezza dei vari siti con sette cantieri regolarmente aperti ed in attività, sostenuti con fondi regionali nella prevalenza dei casi, che comprese le attività ordinarie in corso o appena concluse cuba un investimento di circa 2 milioni e mezzo di euro”.

