Giancarlo Fusco e quell’attivissimo bisnonno migrante nella città ottocentesca

Dicevamo la volta scorsa di Giancarlo Fusco di cui quest’anno ricorre il 40° della scomparsa avvenuta nel settembre dell’84. Fusco fu scrittore e giornalista ma non disdegnò la settima arte proponendosi come autore di sceneggiature senza rifiutare la partecipazione davanti alla macchina da presa.

Era spezzino ma nella nostra città era nato per il caso che aveva manovrato per propiziare la sua venuta al mondo in riva al golfo. Il padre veniva dalla campagna di Benevento ma avevano un’origine composita i suoi maggiori della linea materna. Il capostipite era originario dell’Andalusia provenendo da Cadice, la bella città sopra Gibilterra, in faccia all’Oceano. Si chiamava Enrico Queto, nome che a casa sua si pronunzia Keto, poi il soggiorno spezzino ne mutò la dizione forgiandola al modo italico.

