Meteo, domenica e inizio settimana all’insegna del sole su tutta la Liguria

Liguria. Si esauriscono le infiltrazioni umide in quota e ritornano, gradualmente, cieli più sereni tra domenica e l’avvio della prossima settimana.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 10 novembre avremo tra notte e mattino locali foschie o nubi basse sui versanti padani alle spalle del settore centrale, altrove nuvolosità medio-alta in un contesto via via più sereno. Nel corso del pomeriggio, e fino al termine della giornata, cieli in prevalenza sereni sull’intero territorio regionale, da segnalare solamente residue velature in transito a ponente.

» leggi tutto su www.genova24.it