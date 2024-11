Occupazione lampo all’ex Buridda, vigili del fuoco e polizia in via Bertani

Genova. Vigili del fuoco e forze dell’ordine questa mattina nell’edificio dell’ex facoltà di Economia in via Bertani, nel quartiere di Castelletto, che ieri pomeriggio è stato simbolicamente occupato (per la seconda volta) al termine della street parade per difendere la realtà del centro sociale Buridda, sgomberato la scorsa estate dalle sede dell’ex Magistero in corso Monte Grappa.

Stavolta non si è trattato di un vero e proprio sgombero, poiché all’interno non c’era nessuno e comunque nei piani degli occupanti c’era già la decisione di abbandonare lo stabile una volta trascorsa la serata, dato che la struttura è fatiscente e pericolante. Sul posto i pompieri che hanno effettuato verifiche tecniche, la polizia e gli agenti della Digos per eventuali questioni di sicurezza.

