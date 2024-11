Montebruno. Incidente oggi sulla strada statale 45 della Val Trebbia nell’intervallo tra le prove speciali del Rally della Lanterna. Per cause da chiarire una delle auto iscritte alla gara si è schiantata con un’altra vettura e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Torriglia insieme a vigili del fuoco e carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

