Rally della Lanterna, oggi il gran finale: percorso, strade chiuse e modifiche alle linee Amt

Genova. Va in scena oggi il gran finale del Rally della Lanterna, gara arrivata alla 40esima edizione che vale come finale della Coppa Italia Rally. Oltre 150 le vetture protagoniste della manifestazione inserita nel programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Arrivo e partenza sono nello scenario tradizionale di piazza della Vittoria, mentre il parco assistenza è stato allestito in piazzale Marassi, davanti allo stadio Ferraris. Le auto da rally sfileranno quindi in piena città in diversi momenti della giornata, ma protagonista sarà ovviamente l’entroterra, location obbligata per questo genere di gare.

