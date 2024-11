Rapallo: un nuovo supermercato a San Pietro, davanti all’ospedale

Un nuovo supermercato a San Pietro, nell’ex area Rinaldi Petroli, proprio davanti all’ospedale, dietro la sottostazione Enel. Il progetto esiste da anni, per diversi motivi la costruzione non era decollata, anche perché occorreva bonificare l’area. La notizia non è ufficiale, ma a San Pietro se ne parla, e favorevolmente, come una decisione imminente della giunta. Nella vasta frazione non ci sono altri supermercati e neppure grandi negozi. La zona si riqualificherebbe e in più, concretizzando il progetto, il Comune incasserebbe un po’ di soldini da reinvestire – lo sperano gli abitanti della frazione – proprio a San Pietro di Novella. Il progetto – asserisce un parrocchiano – avrebbe anche l’imprimatur del parroco don Beppe Culoma che ben conosce i problemi frazionali.

La parrocchia di San Pietro di Novella

» leggi tutto su www.levantenews.it