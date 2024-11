Di Marco Delpino *

Negli anni Settanta, costruttori senza scrupoli, animati da puri intenti speculativi, operarono in molti casi (e tentarono in altri) quelle trasformazioni urbanistiche delle città costiere liguri al punto da far dire a sociologi e a ecologi, a massacro compiuto, “come è stato possibile distruggere, con il cemento, un grande patrimonio ambientale?”.

» leggi tutto su www.levantenews.it