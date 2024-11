Savona, parte “Danzando s’impara”. La dottoressa Conio: “Scuola di danza luogo non giudicante: progetto di inclusione vera”

Savona. “E’ un progetto che mette al centro l’inclusione. Non sono i terapisti, o i maestri di ballo, a venire nelle nostre strutture (del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze) ma sono i ragazzi a recarsi direttamente nella scuola di danza. Insomma un progetto di inclusione vera, in uno spazio esterno. In un luogo dove vi sono altre persone che non giudicano ma, anzi, che permette ai ragazzi di riconoscersi tra loro”.

Con queste parole la dottoressa Nicoletta Conio, dirigente psicologo responsabile della S.S.D. psicologia clinica del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze di Asl2, vuole mettere in risalto il vero obiettivo del progetto danza-movimento-terapia, “Danzando s’impara”.

