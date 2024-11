Serie D, Cairese. Nappi promuove i suoi dopo il pareggio contro l’Oltrepò: “Ottima prestazione, ora serve vincere per compiere il definitivo salto di qualità”

Cairo Montenotte. Un pareggio dolceamaro. Oggi pomeriggio la Cairese è scesa in campo per sfidare l’Oltrepò presso le mura amiche del “Cesare Brin” impattando nel terzo 0-0 consecutivo. La sfida, una gara piuttosto maschia, non ha regalato particolari sussulti. I gialloblù hanno messo in mostra ancora una volta un’ottima fase difensiva, ma davanti l’impressione è che Sassari e compagni fatichino oltremodo a trovare il guizzo giusto.

Nel post-gara ad intervenire sul tema è stato mister Marco Nappi, allenatore ancora imbattuto da quando si è insediato sulla panchina della Cairese: “Penso che la nostra prestazione odierna sia stata ottima. Venivamo da due partite in quattro giorni tra cui un pareggio a Chieri e uno contro la prima in classifica. Oggi abbiamo pareggiato contro una nostra diretta concorrente, una squadra che ha fatto tre gol al Fossano e che gioca molto sull’entusiasmo”.

