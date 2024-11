Da Comunicazione Tennis Club Santa Margherita Ligure

Serie A1 maschile di tennis, il TC Santa Margherita conclude il girone eliminatorio a punteggio con sei vittorie in altrettante partite. Finisce 5-1 col CT Palermo. In campo Basso e Nosei entrambi vincenti in singolo così come Martinez e Romano. Martedì a Roma sorteggio per conoscere il nome dell’avversario in semifinale. Mauro Iguera : “Sarà durissima ma siamo pronti’’

