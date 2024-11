“Un artista per la città” del Lions Club Savona Host, il 26 novembre la presentazione delle opere di Marco Ciarlo

Savona. Il Lions Club Savona Host rinnova il tradizionale appuntamento con il service annuale che da sei anni porta il pay off “Un artista per la città”.

Con la trentatreesima edizione dell’evento, il presidente uscente Massimiliano Carlini e il neoeletto Antonio Giannella, confermando la volontà di indirizzare il service verso una sempre più autorevole opportunità culturale e sociale per la nostra città e per il nostro territorio, hanno invitato l’architetto Marco Ciarlo per la progettazione e realizzazione della collezione annuale.

» leggi tutto su www.ivg.it