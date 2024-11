“Venite già dal riscaldamento”, la Juve Stabia conta sul Menti per battere lo Spezia

Non è solo la partita del cuore dei fratelli Esposito. Juve Stabia-Spezia è anche una chance per la neopromossa campana di continuare la corsa per il miglior piazzamento play off che, scaramanzia e tatticismi dialettici a parte, è già un obiettivo per la formazione di Pagliuca.

Così il club ha chiesto con un messaggio questa ai propri tifosi di “recarsi in largo anticipo allo stadio Romeo Menti per la partita Juve Stabia-Spezia, per evitare la fila durante la fase di pre filtraggio e iniziare a sostenere i nostri ragazzi già durante la fase di riscaldamento”. Oltre al terreno sintetico e alla forza dell’avversaria, un’ulteriore esame da superare di ragazzi di mister D’Angelo.

