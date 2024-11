“Animali in viaggio”, il nuovo libro per ragazzi di Claudia Fachinetti

Poco più di 300 pagine di migrazioni selvagge e non solo. “Animali in viaggio” è un libro appassionante, l’ultimo scritto dall’autrice spezzina Claudia Fachinetti, il quarto per Il Battello a Vapore. Protagonisti di affascinanti migrazioni raccontate in questo libro consigliato per ragazzi dai 10 anni in su, sono oche indiane, farfalle monarca, balene grigie, squali bianchi, zebre della Tanzania, orsi polari, pinguini di Adelia… Un affresco senza confini, composto da dieci storie, e fatto di viaggi epici in solitaria o di gruppo, narrati dagli stessi animali – perché pur sempre di storie per ragazzi si tratta – che ogni anno affrontano un viaggio straordinario. L’istinto li spinge a migrare per sopravvivere, per perpetuare la specie. E il pensiero alle migrazioni umane, antiche come il mondo ma ancora al centro di dibattiti irrisolti, nasce libero e spontaneo. E chi cerca ancora di ostacolarle, in uno scenario globale fatto di spostamenti continui e inarrestabili, risulta quantomeno ingenuo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com