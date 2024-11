Aster celebra 25 anni al servizio della città: i festeggiamenti tra convegni e “roadshow”

Genova. Aster, la partecipata del Comune che si occupa di verde e manutenzioni, festeggia i primi 25 anni al servizio della città e dedica il mese di novembre ai festeggiamenti, con una serie di eventi finalizzati a ripercorrere la storia dell’azienda e a immaginare il futuro della manutenzione urbana coinvolgendo dipendenti, cittadini ed esperti del settore.

Il calendario di iniziative parte il 15 novembre con il meeting “Aster 25/Cresciamo con la città”, che si terrà presso le Cisterne del Ducale dalle 9 alle 13. L’evento offrirà uno sguardo retrospettivo sulla storia dell’Azienda attraverso i racconti di ex presidenti, amministratori delegati e ceo, fino a esplorare le nuove prospettive illustrate dall’attuale ceo, con un focus sulla sempre più crescente inclusione femminile in ruoli operativi e di vertice. La mattinata si concluderà con un dibattito, moderato dalla giornalista di TeleNord Anna Livigni, che ospiterà rappresentanti degli ordini professionali, della Sovrintendenza e della civica amministrazione per immaginare i futuri scenari della città. Al termine, si terrà un aperitivo di networking.

