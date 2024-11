Camogli: è mancato il cineamatore Giorgio Casciscia

Dopo una lunga degenza al San Martino, è mancato Giorgio Casciscia, personaggio notissimo a Camogli: innamorato della propria moglie, orgoglioso dei propri figli e appassionato cineamatore. La sua è stata una delle prime famiglie, negli anni Sessanta, a scegliere Camogli come luogo di villeggiatura: avevano scoperto la cittadina del Golfo Paradiso dove trascorrevano l’estate, i ponti dei Santi, dell’Immacolata, le vacanze di Natale e Pasqua. Un turismo distante anni luce da quello odierno. E giovanissimo Giorgio Casciscia aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie: Fernanda Capè, altra appartenente ad una nota famiglia lombarda costruttrice di aerei: il loro è stato un amore indistruttibile. E aveva deciso di stabilirsi a Camogli. Giorgio Casciscia, dirigente di un’impresa assicuratrice, era anche un appassionato cineamatore e regista di super 8 girati in Liguria, che hanno suscitato larghi consensi in serate organizzate al Teatro Sociale, al Lido, in piazza Colombo e più recentemente alla bocciofila Corzetto: un hobby fine a se stesso in cui coinvolgeva gli amici. Persona stimata, possedeva carisma, una grande ironia ed un profondo senso dell’amicizia. Lascia in un immenso dolore la moglie “Nanda”, i due figli e gli amici.

