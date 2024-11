Chiavari: Panathlon, consegna delle patenti etiche a 19 società

Da Fabrizio Pagliettini presidente Panathlon Chiavari

Il prossimo mercoledì 13 novembre è senza dubbio una data da ricordare per l’attività sul territorio del Panathlon Chiavari Tigullio. Ben tre gli appuntamenti in agenda che coinvolgono non solo i Soci del sodalizio ma anche tanti sportivi e tante Società coinvolte dal Direttivo del Club.

L’apertura della giornata è dedicata alla consegna delle patenti etiche a 19 Società Sportive che si ritroveranno alle ore 10 nella sala consigliare del Comune di Chiavari. La patente etica sarà consegnata alle Società che hanno aderito al progetto fornendo garanzia su precise caratteristiche gestionali e in particolare garantendo l’impegno a promuovere i valori positivi nello Sport Giovanile presentando adeguati programmi mirati anche a eliminare nello sport in genere ogni forma di discriminazione. Renzo Romiti è il Socio Panathlon che ha personalmente verificato e certificato queste caratteristiche.

