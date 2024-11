Ammonta a circa 5.300 euro la spesa del Comune di Sarzana per il potenziamento della linea Circolare Atc con estensione del servizio presso via Villefranche, e relativo adeguamento fino alle ore 18.30 circa, per ovviare alla chiusura del ponte su via Falcinello. Stop al passaggio veicolare e pedonale che, come noto, sta creando non pochi disagi ai residenti che hanno bisogno di raggiungere il centro cittadino. Secondo quanto riporta la determina dirigenziale firmata nei giorni scorsi “la variazione richiesta non prevede incrementi chilometrici ma registra una maggiore prestazione oraria dedicata alla copertura del servizio richiesto”. L’Amministrazione ha quindi provveduto a distribuire ai residenti il pass per usufruire gratuitamente del servizio fino al 28 febbraio 2025.

L’articolo Chiusura del ponte di via Falcinello, per i residenti circolare gratuita fino a fine febbraio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com