Dall’ufficio stampa del Teatro di Cicagna

Secondo appuntamento per il dialettale con la Nuova Compagnia dell’Allegria domenica 17 novembre 2024 ore 16 che porta in scena, in parole e musica, “A vea scoverta de l’America” di Edoardo Firpo con la regia di Maurizio Raffo.

