Eccellenza, il riassunto del weekend: tonfo del Pietra, vincono Celle Varazze e S. F. Loano

Liguria. È stato un weekend ricco di colpi di scena quello appena trascorso. A partire dalla rovinosa sconfitta della capolista Golfoparadiso, fino ad arrivare al tonfo del Pietra Ligure. Insomma, una giornata che ha offerto diversi spunti di discussione.

Come anticipato, la sconfitta della Golfoparadiso contro il Celle Varazze apre scenari interessanti. La formazione di mister Bianco cade per la prima volta in questo campionato. Sarà dunque intrigante capire come la formazione reagirà al 4-0 subito domenica. Per una sorpresa, non abituata ad abitare i più nobili quartieri della classifica, sicuramente non è scontato tornare a fare risultato immediatamente. Sorpresa in negativo, invece, in queste prime giornate è stato il Celle Varazze. La sconfitta di settimana scorsa contro il Bogliasco dava segnali preoccupanti, nonostante il cambio di allenatore. Invece, la vittoria di domenica permette alla squadra di Mario Pisano di riconquistare l’entusiasmo perduto. Calcagno, Preti (doppietta) e Righetti scrivono il proprio nome sul tabellino dei marcatori portando dunque le civette a quota 10 punti in classifica.

