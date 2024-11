Emanato il bando Call for ideas 2025: un mese di tempo per partecipare all’iniziative di Sarzana

Con determinazione n.812 a firma del dirigente Federico Pierucci è stato emanato il nuovo bando per la Call For Ideas 2025, il concorso di idee pensato per individuare idee e proposte e continuare ad arricchire, anno dopo anno, l’offerta culturale della nostra città. Le domande per presentare le proposte scadranno alle ore 12 dell’11 dicembre 2024.

Il bando mira alla selezione delle proposte per definire un calendario cittadino di festival, rassegne, eventi, attività culturali e di spettacolo nella logica di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale finalizzata allo sviluppo culturale economico e turistico della città e nell’ottica di un incremento dell’offerta culturale complessiva, è pubblicato sul web-site istituzionale (www.comune.sarzana.sp.it) alla pagina marketing territoriale e cultura.

“La Call for Ideas è uno strumento di programmazione, che ha avuto successo negli ultimi cinque anni per la qualità e la quantità della proposta culturale sarzanese- dichiara l’assessore alla cultura e marketing Giorgio Borrini- Abbiamo voluto liberare tutte le energie positive della città e del territorio, garantendo a tutti le stesse opportunità nelle proposte, sempre e pur nei limiti delle capacità di bilancio del comune di Sarzana. Anche su questo è stata davvero positiva la risposta della comunità culturale di Sarzana, che insieme a noi ha partecipato a bandi e opportunità di altri enti o fondazioni: soltanto insieme e ampliando la nostra rete possiamo crescere e continuare a farlo nel futuro. Crediamo in particolare nelle proposte pluriennali, che possano garantire qualità e continuità alla proposta culturale sarzanese, andando oltre anche l’ottimo evento che rischia di risultare fine a se stesso. Per questo la Call for Ideas premierà sempre più festival e iniziative culturali che guardano a crescere nel tempo, garantendo qualità e continuità alla proposta della città. Ci aspettiamo una risposta positiva, come sempre. Grazie a chi ha partecipato e parteciperà ancora, mostrando di credere in questa straordinaria città”. Anche per il 2025 sarà possibile presentare progetti integrati a livello nazionale ed internazionale, favorendo l’ampliamento e la diversificazione della domanda con particolare attenzione ai giovani anche attraverso azioni mirate di avvicinamento, di formazione e fidelizzazione del pubblico, promuovere l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione anche attraverso l’integrazione di diverse forme espressive, valorizzare la capacità gestionale e la sostenibilità economica del progetto culturale, valorizzare il radicamento e l’identità territoriale.

