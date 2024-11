Falsa campagna social propone sei mesi di viaggi illimitati su bus Atc con meno di 2 euro e mezzo

Atc Esercizio informa in una nota che l’azienda è oggetto, in questi giorni, di campagne social false che promettono carte celebrative per usufruire di viaggi illimitati sugli autobus spezzini per 6 mesi a soli 2,35 euro.

“Atc invita l’utenza a prestare la massima attenzione perché si tratta di una truffa, peraltro già attivata in questi mesi ed in forme analoghe a danno anche di altre aziende di trasporto pubblico locale italiano – si legge nella comunicazione di Atc -. In particolare, è stata creata una pagina Facebook falsa utilizzando immagini di mezzi aziendali ed una foto di un finto abbonamento di trasporto gratuito attraverso al quale si chiede all’ignaro utente di cliccare su un link che rimanda ad un sito straniero non riconducibile all’azienda. Atc ricorda l’importanza di seguire solo i profili ufficiali e di verificare sempre le informazioni sul sito aziendale www.atcesercizio.it oppure tramite i canali social ufficiali, le biglietterie di Piazza Chiodo alla Spezia e di Piazza Terzi a Sarzana e il numero verde 0187/522588″.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com