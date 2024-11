Giovani, innovazione e impresa: il progetto Timer premia i vincitori di Ideathon e lancia una nuova call che premierà 10 progetti

Incoraggiare e sostenere i giovani nella creazione di idee, nello sviluppo di competenze imprenditoriali e nella proposta di soluzioni innovative: questa è la missione del progetto T.I.ME.R., guidato dal Comune della Spezia e realizzato in collaborazione con altri 11 comuni del territorio: Bolano, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Porto Venere, Riccò del Golfo, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure. Al progetto, inoltre, aderiscono come partner: Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carispezia, Ufficio Scolastico Regionale-Ambito territoriale della Spezia, Fondazione Promostudi, Fondazione ITS e Isforcoop. L’iniziativa, dopo una serie di incontri in tutta la provincia con più di 200 giovani tra i 18 e i 35 anni, è culminata con la “maratona di idee” Ideathon e con il lancio della “Call for Ideas”, avvenuto nella mattinata di oggi.

L’Ideathon si è concluso nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 novembre presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” e ha visto la partecipazione di gruppi di ragazzi che hanno lavorato per dare vita a progetti innovativi in risposta a una serie di sfide lanciate dagli organizzatori. I temi affrontati erano tutti legati a questioni cruciali per il futuro della Spezia: soluzioni per migliorare la qualità della vita degli over 60, accoglienza turistica sostenibile e innovativa, modelli di business sostenibili, cibo e benessere come opportunità d’impresa, idee per rendere la città più attrattiva per i giovani e valorizzazione del patrimonio marittimo.

