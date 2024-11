Giunta regionale, che puzzle: la Lega blinda i due Piana, Forza Italia prova a inserire Vaccarezza, Caprioglio alla finestra

Savona. Foscolo o Canepa. Oppure uno tra Invernizzi e Tosi. Anzi, no, senza dubbio Ilaria Caprioglio. Ma figurati, semmai Angelo Vaccarezza. O forse, alla fine, proprio nessuno. Le certezze e le verità corrono sul filo di WhatsApp, ma ognuna smentisce l’altra: gli scenari si accavallano, si escludono a vicenda, ognuno dei protagonisti è sicuro della sua versione e così questo benedetto assessore regionale savonese proprio non ne vuole sapere di sbucare.

Partiamo da due dati di fatto. Il primo: giovedì la giunta regionale era pronta, senza savonesi, e faceva tutti i partiti contenti. Vedeva Ferro e Lombardi per Fratelli d’Italia, i due Piana per la Lega, Scajola per Forza Italia, Giampedrone per la “civica” e Nicolò (FdI, ma considerato tecnico) alla Sanità. Una quadra “scardinata” solo dalla sollevazione del mondo politico savonese (e IVG ha fatto la sua parte).

