Giunta regionale in stallo. Bucci e gli alleati decideranno tra giovedì e domenica

E’ più complicato del previsto il percorso verso la formazione della nuova giunta regionale ligure. Il neo presidente Marco Bucci, infatti, dopo gli incontri che si sono svolti tra la scorsa settimana e il week end, ha dovuto rimandare le decisioni su nomi e deleghe di qualche giorno e stando a quanto appreso le riserve potranno essere sciolte solamente tra giovedì e domenica prossimi, non prima.

A rendere il cammino accidentato, in contrasto con le dichiarazioni cariche di ottimismo rese al termine dei due vertici di maggioranza, è la rappresentanza territoriale dei membri di giunta. Perché se in precedenza la squadra era pronta “al 95 per cento” e poi la sua ipotetica composizione ventilata al termine della scorsa settimana rispettava le aspettative di tutti i partiti della coalizione, nelle ultime ore è emerso il malcontento della politica savonese, che non vedeva il territorio rappresentato tra le nomine degli assessori che venivano date ormai per certe. Tra queste quella dell’ex assessore alle Infrastrutture, all’Ambiente, alla Protezione civile e alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone, unico esponente spezzino tra i papabili di cui si è parlato sino a ora. L’importantissima delega alla Sanità, invece, sarebbe ormai cucita addosso a Massimo Nicolò, oculista e professore universitario legato personalmente a Bucci e che in passato ha ricoperto l’incarico di vicesindaco di Genova.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com