I Barani si preparano a lasciare “Akua da Oscar” e a prendere in gestione la Locanda San Pietro di Porto Venere

I Barani dopo un lungo percorso professionale, tornano, è il caso di dirlo, al loro “primo amore”. E’ infatti alla Locanda San Pietro a Porto Venere che Oscar, giovanissimo nel 1962, inizia a muovere i primi passi in sala, ed è lì che nel 1968 conosce Elvia, la sua futura moglie e madre di Cristina. Oscar rimane alla Locanda per 15 anni e successivamente inizia la sua carriera imprenditoriale prima con la moglie e poi anche con Cristina al suo fianco, diventando con il tempo un riferimento per la ristorazione del territorio. Il suo primo ristorante è “La Medusa” a Porto Venere che lo vede al timone dal 1978 al 1989; poi “La Quercia Da Oscar” a Masero di Terrarossa (in provincia di Massa Carrara) dal 1998 al 2012; fino ad approdare ad “Akua da Oscar” al Porto Mirabello alla Spezia nel 2013.

Alla fine dell’anno Oscar e Cristina Barani lasceranno “Akua da Oscar” per dedicarsi a questa nuova e stimolante avventura, frutto della partnership con l’imprenditore torinese Michele Denegri che ha acquistato Locanda San Pietro nel 2017 e che ora, insieme ai Barani, ha l’obiettivo di riportarla, dopo quasi 30 anni di abbandono, al suo antico splendore e contribuire alla valorizzazione di Porto Venere.

