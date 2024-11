Il ligure Michelis torna vincitore da Cage Warriors: “Dimostrato di meritare chance titolata, ringraziamento speciale ad Imperia”

Imperia. Torna in Liguria come vincitore del match contro Santalahti Giacomo “The Boar” Michelis. Un grande risultato per l’atleta imperiese che, dopo questo match, spiana ancora di più la sua strada verso palcoscenici ancora più importanti. In Cage Warriors ha stupito tutti vincendo i primi tre incontri, due per decisione unanime e uno per KO, prendendo ancora più quotazione per eventi di caratura ancora maggiore, ricordando che questo evento apre possibili porte anche per la UFC, l’organizzazione più importante e vista a livello mondiale per la MMA.

Imperia lo ha riaccolto a braccia aperte al suo ritorno e, nella sua Oneglia, ha parlato ai nostri microfoni del match e del suo imminente futuro, anche se per vedere il suo prossimo combattimento si dovrà attendere, senza colpi di scena, il 2025.

