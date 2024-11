Incendio in un appartamento alla Foce, inquilini in salvo grazie all’estintore

Genova. Caos nel pomeriggio in zona Foce per un principio d’incendio scoppiato in un palazzo di via Casaregis che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Il rogo è divampato all’interno di un appartamento ai piani alti. Gli inquilini sono riusciti a contenerlo utilizzando l’estintore, e quando le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto la situazione era in parte già sotto controllo. Hanno quindi proceduto con la bonifica e la messa in sicurezza dell’appartamento, senza evacuare lo stabile.

