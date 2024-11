La Sampdoria raccontata nelle interviste non è quella vista in campo

La situazione della Sampdoria è grave. E non è una questione solo di risultati. Fossero solo quelli basterebbe aspettare che gli episodi “girino”. La cosa che deve allarmare sono le prestazioni della squadra scivolata a -13 dal secondo posto in appena 12 partite. Ciò che preoccupa e infastidisce una piazza che si aspettava ben altro sono anche le conferenze stampa post partita di mister Andrea Sottil. Non si percepisce la gravità della situazione e, in alcuni casi, si propone una narrazione da bicchiere mezzo pieno che però diventa particolarmente indigesto numeri alla mano. Tenore distante anni luce dal tecnico assetato di sangue dopo la sconfitta contro il Cosenza. Quando forse era più semplice usare termini forti sull’atteggiamento visto che il lavoro era appena iniziato. La società ha mandato la squadra in ritiro all’AC Hotel a partire da oggi senza indicare una scadenza. Anche questo un segnale che le cose non vanno bene.

Vero che i panni sporchi è bene lavarli tra le mura dello spogliatoio e che l’allenatore fa di tutto per proteggere i suoi giocatori, ma giova all’ambiente questo racconto scostato dalla realtà dei fatti? Fatti che raccontano di una squadra che subisce sempre goal, che ora fatica a farne (solo una rete nelle ultime quattro partite) e che non ha ancora trovato il modo per incastonare Pedrola tra i titolarissimi. I punti sono gli stessi dell’anno scorso.

